39.88 / 40.51 42.74 / 43.67
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Джамала розповіла про особисту трагедію

17:46 31 січня 2023
Джамала

Популярна українська співачка Джамала, яка виставила на аукціон свою «найріднішу річ», поділилася зі своїми шанувальниками у мережі «Інстаграм» творчими планами. Виконавиця зізналася, що зараз працює над новою піснею під робочою назвою «Мій брат», і запитала поради в передплатників, чи випускати її: «Пишу. Демо. Мій брат. Випускати?»

Виклавши невелике відео, Джамала наспівала пару рядків: «Мій брате, пишу тобі листа, сказати, що не встигла я…» У соцмережі одразу підтримали Джамалу, сказавши, що дуже чекають на вихід нової пісні. Шанувальники припустили, що вона пов'язана з особистою історією самої Джамали, та поцікавилися, чи живий її брат.

— На жаль, ні, мій друг, як брат, загинув на фронті 8 днів тому, — відповіла Джамала.

У відповідь співачка отримала слова підтримки та співчуття: «Так, це ваш біль, але зараз багато людей відчувають те саме…»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув кримський татарин, близький друг Джамали Сейран Кадиров. У 2014 році в Криму фсб почала його переслідувати за відкриту проукраїнську позицію.

Читайте також: «У мене сталося горе»: Джамала розповіла, як через окупантів втратила друга-музиканта

329

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

поліція

Не тільки «тріщина на лобовому склі»: за що українським водіям загрожують штрафи до 17 тисяч грн

машини

Українські водії назвали автомобілі, які краще не купувати: позбавте себе проблем

Гороскоп

Стрільцям — обережність, Левам — пророчі сни, Овнам — премія та сюрприз у любовних відносинах: гороскоп на 31 січня 2023 року

Водій за зустрічній смузі схрещує руки перед собою: про що він попереджає

Водій на зустрічній смузі схрещує руки перед собою: про що він попереджає

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту