Джамала розповіла про особисту трагедію

Популярна українська співачка Джамала, яка виставила на аукціон свою «найріднішу річ», поділилася зі своїми шанувальниками у мережі «Інстаграм» творчими планами. Виконавиця зізналася, що зараз працює над новою піснею під робочою назвою «Мій брат», і запитала поради в передплатників, чи випускати її: «Пишу. Демо. Мій брат. Випускати?»

Виклавши невелике відео, Джамала наспівала пару рядків: «Мій брате, пишу тобі листа, сказати, що не встигла я…» У соцмережі одразу підтримали Джамалу, сказавши, що дуже чекають на вихід нової пісні. Шанувальники припустили, що вона пов'язана з особистою історією самої Джамали, та поцікавилися, чи живий її брат.

— На жаль, ні, мій друг, як брат, загинув на фронті 8 днів тому, — відповіла Джамала.

У відповідь співачка отримала слова підтримки та співчуття: «Так, це ваш біль, але зараз багато людей відчувають те саме…»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув кримський татарин, близький друг Джамали Сейран Кадиров. У 2014 році в Криму фсб почала його переслідувати за відкриту проукраїнську позицію.

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