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Суспільство та люди

Мобілізація в Україні: скільки часу можна проходити медичну комісію

15:05 27 лютого 2023
Медичний огляд призовника

Військово-лікарська комісія (ВЛК), яка визнає військовозобов'язаних придатними чи непридатними до служби, може відбуватись протягом тривалого часу.

Про це повідомляють адвокати «Юридичної сотні».

«Потрібна консультація. Пішов сам у військкомат стати на облік. Дали проходити комісію. Був військовий квиток, в ньому написано, знятий з обліку по статті 2.3 наказ МОУ 342−06р. Почав проходити комісію. Направили в обласну лікарню, там черги. Скільки часу я можу проходити комісію?», — запитав один із користувачів соцмереж.

Юристи повідомили, що проходження такої комісії не має обмеження у термінах.

«Обмежень по термінах проходження військово-лікарської комісії у законодавстві не визначено», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні від 24 лютого 2022 року запроваджено воєнний стан та триває загальна мобілізація.

Також постанова Кабінету міністрів зобов'язує призовників, які досягли 27 років, прибути на призовні дільниці ТЦК та СЗ для проходження медкомісії.

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