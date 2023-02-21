Чи призиватимуть в армію людей з поганим зором: у ЗСУ озвучили відповідь

Через триваючу в Україні загальну мобілізацію в українців виникає багато запитань. Наприклад, декого цікавить, які вади зору стануть на заваді у призові.

Перелік наводить «Апостроф».

Так, за ст. 61 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку українці, які мають такі офтальмологічні діагнози:

вражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви з серйозними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах;

різко виражені, зі зниженням функцій зору, що прогресує, чи частими загостренням на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;

хвороби склоподібного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва або хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів;

відшарування та розрив сітківки на обох очах;

всі форми глаукоми на обох очах, починаючи з розвиненої стадії;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука з диплопією;

короткозорість або далекозорість ока в одному з меридіанів від 12,0 дптр чи астигматизм з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гострота зору ока нижче 0,1 чи сліпота ока;

відсутність очного яблука при гостроті зору ока 0,3 та нижче або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче

Відзначимо також, що згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до військової служби або ж тимчасово непридатним.

Нагадаємо, раніше військові дали відповідь, чи можуть призвати на військову службу з гіпертонією.

Фото hromadske. radio/

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram