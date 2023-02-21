Чи призиватимуть в армію людей з поганим зором: у ЗСУ озвучили відповідь
Через триваючу в Україні загальну мобілізацію в українців виникає багато запитань. Наприклад, декого цікавить, які вади зору стануть на заваді у призові.
Перелік наводить «Апостроф».
Так, за ст. 61 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку українці, які мають такі офтальмологічні діагнози:
- вражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви з серйозними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах;
- різко виражені, зі зниженням функцій зору, що прогресує, чи частими загостренням на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;
- хвороби склоподібного тіла та очного яблука;
- неврит зорового нерва або хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів;
- відшарування та розрив сітківки на обох очах;
- всі форми глаукоми на обох очах, починаючи з розвиненої стадії;
- стійкий параліч рухових м’язів очного яблука з диплопією;
- короткозорість або далекозорість ока в одному з меридіанів від 12,0 дптр чи астигматизм з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;
- гострота зору ока нижче 0,1 чи сліпота ока;
- відсутність очного яблука при гостроті зору ока 0,3 та нижче або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче
Відзначимо також, що згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до військової служби або ж тимчасово непридатним.
Нагадаємо, раніше військові дали відповідь, чи можуть призвати на військову службу з гіпертонією.
Фото hromadske. radio/247
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