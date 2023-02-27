Завдав тілесних ушкоджень, а потім вбив: під Конотопом чоловік зарізав сусідку

На Сумщині, де останнім часом посилились обстріли з території рф, поліція затримала підозрюваного у вбивстві 46-річної мешканки села Бочечки Конотопського району.

Трагедія сталася під час розпиття спиртного між сусідами, у ході якого чоловік наніс численні тілесні ушкодження загиблій, а потім завдав їй смертельних ножових поранень. Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Зловмисника було затримано «по гарячих слідах» у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше на сусідній Харківщині чоловік убив жінку і скинув тіло у вигрібну яму.

Фото — скрін оперативного відео

315

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram