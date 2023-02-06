На окупованій Херсонщині рашисти обіцяють дітям пільги у разі вступу на контрактну службу в армію, — Генштаб

У Генштабі ЗСУ, де раніше повідомляли, що окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на п'ятьох напрямках, зазначили, що протягом поточної доби ворог завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів.

У вечірньому зведенні зазначається, що рашисти здійснили 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення. Бив ворог й по населенним пунктам Харківщини та Сумщини, а також увздовж лінії фронту на сході.

«Противник продовжує заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в місті Кремінна Луганської області працівникам так званих „державних підприємств ЛНР“, які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%. На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області окупанти посилюють фільтраційні заходи. Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники фсб російської федерації», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, для поповнення втрат в живій силі, крім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. Так, в школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів, а ракетники і артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили противника.

Раніше повідомлялося, що загарбники завербували близько 50 жінок з виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Їх повезли на територію рф для проходження підготовки.

Фото Генштабу ЗСУ

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