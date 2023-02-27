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Геть подуріли: відомий блогер обурив мережу вибором імені для новонародженого сина

13:27 27 лютого 2023
Дмитро Варварук з сином

Популярний український блогер-мільйонник Дмитро Варварук, дружина якого Яна місяць тому народила сина, після хрестин розсекретив його ім’я та розбурхав мережу.
Зірка соціальних мереж зізнався, що обрав для малого дивне ім’я — назвав його Хайпом.

Як доказ, Дмитро опублікував свідоцтво про народження хлопчика. У документі дійсно написано — Варварук Хайп Дмитрович.

«Ще на початку ми з Яною домовились, що ім'я обираю я. Хоч вона не погоджувалась зі мною, слово було сказано. Ви думали, що я жартую? Можете побачити самі в свідоцтві написано Варварук Хайп Дмитрович, а значить і в паспорті так буде! Хоча називати ми його будемо по-іншому», — прокоментував своє рішення Дмитро.

Фоловери були дуже здивовані таким вчинком блогера. Вони вважають, що він вигадав таке ім’я заради чергового хайпу, та запитують, як дитина буде жити у суспільстві з таким ім’ям.

«Можна було собаку завести, для цього необов'язково було народжувати дитину», «Це реально п*здець», «І навіщо таке робити? Про майбутнє дитини не думаєш, лише про своє я!», «ще б назвав Патрон», — пишуть в коментарях.

Крім того, мережу обурила гучна та пишна вечірка з приводу хрестин. В ресторані гуляли великою компанією.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що український блогер Андрій Кулик разом з батьком на початку війни самостійно робили бронежилети та передавали на фронт.

Фото — Інстаграм Дмитра Варварука

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