«Олександрія» героїчно врятувалася в дебютному матчі Ротаня: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 27 лютого, в Олександрії перенесеним матчем 6 туру поновився чемпіонат України з футболу сезону-2022/2023.

Перенесений матч 6-го туру

«Олександрія» — «Металіст 1925» (Харків) — 3:3 (Третьяков, 7, 68, Кобзар, 81 — Ткачук, 21, Бичек, 32, Шершень, 47). Юніорські склади — 1:0.

Дебютний матч для Руслана Ротаня на чолі «Олександрії» розпочався для команди з Кіровоградської області зі швидкого гола. Ось тільки потім олександрійці поставили себе в незавидне становище, дозволивши супернику не лише відігратися, а й забезпечити собі комфортну перевагу у два м'ячі. Утім, господарі змогли проявити бійцівські якості й на полі жахливої якості все ж таки відігралися (третій м'яч став для олександрійців ювілейним, 200-м, у домашніх поєдинках УПЛ), уникнувши першої в історії поразки від «Металіста 1925». Харків'яни же, у свою чергу, продовжили приємну серію без поразок за головного тренера Едмара до п'яти поєдинків.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (14 матчів);

2. «Шахтар» — 30 (13);

3. «Динамо» — 30 (15);

4. «Зоря» — 28 (15);

5. «Олександрія» — 25 (14);

6. «Колос» — 20 (15);

7. «Металіст 1925» — 19 (15);

8. «Кривбас» — 18 (15);

9. «Ворскла» — 18 (15);

10. «Верес» — 17 (15);

11. «Металіст» — 16 (15);

12. «Рух» — 14 (14);

13. «Минай» — 14 (14);

14. «Інгулець» — 13 (14);

15. «Чорноморець» — 11 (15);

16. «Львів» — 9 (13).

Бомбардири: 11 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»), Віктор Циганков («Динамо»), Максим Третьяков («Олександрія»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кирюханцев («Зоря»).

Додамо, що у вівторок, 28 лютого, відбудеться перенесений матч 9-го туру «Минай» — «Шахтар».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фото ФК «Олександрія»

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