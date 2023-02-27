Австралія передає Україні дрони та оголосила про додаткові санкції проти причетних до російського вторгнення, — ЗМІ

Австралія передасть Україні безпілотники на суму 33 мільйони доларів. Про це заявив міністр оборони країни Річард Марлес, передає ABC.

«Ця підтримка забезпечить Збройні сили України можливостями розвідки, спостереження і на полі бою, оскільки вони продовжують боротися проти необґрунтованої агресії росії, — сказав у своїй заяві міністр оборони Річард Марлес. — Український народ продемонстрував величезну хоробрість і рішучість, захищаючи свою батьківщину від незаконного вторгнення росії, і Австралія буде стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно».

Австралія вже надала військову допомогу на суму понад півмільярда доларів, включаючи 90 броньованих автомобілів Bushmaster, артилерію та боєприпаси. Минулого місяця Австралія об'єднала зусилля з французьким урядом для виробництва боєприпасів для українського опору: австралійський порох і французькі гільзи використовуються для виготовлення артилерійських снарядів.

Перша група з 200 бійців Збройних сил України закінчили навчання у Великій Британії 24 лютого, а міжнародний контингент, до складу якого входять 70 австралійських військовослужбовців, тренував солдатів протягом останніх кількох тижнів.

Також Австралія запроваджує додаткові санкції, спрямовані проти тих членів російського уряду, які допомагають продовжувати цю війну, тих, хто фінансує цю війну, і тих, хто поширює неправду, щоб виправдати цю війну, про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Пенні Вонг.

Нагадаємо, що «У війні дронів ми маємо всі шанси програти росії», —вважає Максим Музика, керівник компанії UA Dynamics, яка розробила багаторазовий ударний дрон Punisher.

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