У США назвали три види зброї, які змінили хід війни з росією

Американські ЗМІ назвали зброю, яка вже допомогла змінити хід війни в Україні. Видання CNN виділило три ключові види зброї, яку українці використали з нищівним ефектом.

На початку війни бійці з обох боків очікували, що колони російської бронетанкової техніки за кілька днів почнуть рухатися до столиці України Києва.

Українцям потрібно було щось, що могло б притупити цю атаку — і вони знайшли це у вигляді Javelin, керованої протитанкової ракети з плеча, яку може розгорнути одна людина.

«Джавелін» — це зброя на кшталт «вистрілив і забув». Як тільки оператор робить постріл, можна бігти в укриття, доки ракета знаходить шлях до мети. Це було особливо важливо у перші дні війни, оскільки росіяни зазвичай йшли колонами, намагаючись вторгнутися до міст. Оператор Javelin міг вистрілити з будівлі або за деревом і зникнути, перш ніж росіяни стріляли у відповідь.

Також Javelin добре вражає слабке місце російських танків — їхню поверхня, оскільки його траєкторія після запуску йде вгору, а потім падає на ціль зверху.

Справді, вплив «Джавелінів» був настільки значним, що за два з половиною місяці війни президент США Джо Байден відвідав завод в Алабамі, де вони виготовляються, щоб похвалити працівників за допомогу у захисті України.

Ще одніє зброєю, що вплинули на перебіг війни, є HIMARS. Це 5-тонна вантажівка з контейнером, яка може запускати шість ракет майже одночасно, відправляючи свої вибухові боєголовки далеко за лінію фронту на полі бою, а потім швидко міняти позиції, щоб уникнути контрудара.

Вважається, що Javelin був культовою зброєю ранніх фаз війни, а HIMARS став культовою зброєю пізніших.

HIMARS стріляє боєприпасами GMLRS, які мають радіус дії від 70 до 80 км. А навігаційні системи GPS роблять їх надзвичайно точними в межах приблизно 10 метрів від наміченої мети.

Використання ракет великої дальності для ураження таких цілей, як мости, перешкоджає перекиданню техніки, живої сили та озброєння з боку росії.

Значну допомогу у боротьбі з агресором відіграв турецький дрон «Байрактар». Він став одним із найвідоміших у світі безпілотних літальних апаратів (БПЛА) завдяки його застосуванню у війні в Україні. Він відносно недорогий, зроблений з простих деталей, має смертоносну потужність і записує результати своєї роботи на відео.

Bayraktar знищує російську бронетехніку, артилерію та лінії постачання за допомогою ракет, ракет з лазерним наведенням та розумних бомб, які він несе.

Серед його слабких сторін — недостатня швидкість та вразливість перед ППО. Сімнадцять із 40−50 ТВ2, які отримала Україна, було знищено у бою, повідомляє розвідувальний сайт Oryx з посиланням на дані джерел. Але цей дрон допоміг українським силам оборони досягати успіху в моменти, коли становище України було вразливим.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт пояснив, чому вторгнення росії в Україну було приречене на провал.

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