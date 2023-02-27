$ 1000 за «закладчика». Активіст оголосив про виплату винагороди за інформацію про наркоторговців. Спонсором акції виступає бізнесмен Єгор Левченко, який піклується про майбутні покоління громадян України та хоче викорінити наркобізнес у нашій державі.

Відомий одеський блогер та активіст Стас Домбровський, відомий своїм неприйняттям до ділків наркобізнесу, записав та виклав у Youtube короткий ролик у якому звернувся до своїх підписників з незвичайною пропозицією — надсилати в обмін на винагороду інформацію про діяльність наркоторговців, «закладчиків» та нарколабораторій.

«Є у мене така незвичайна пропозиція до всіх, хто ненавидить наркотики та бариг. Активізуємося, згадуємо у когось у під'їзді живе „закладчик“ чи барига. Нумо очищати країну від цього шлаку і при цьому заробляти!» — каже Домбровський.

За його словами, кожен, хто надішле йому перевірену інформацію про діяльність ділків наркобізнесу, отримає винагороду від бізнесмена Єгора Левченка, який зараз проживає в Мексиці.

Розцінки за словами Домбровського, такі: «закладчик» чи торговець оцінені меценатом у $ 1000, за торговця у зоні бойових дій обіцяють виплатити $ 3000.

За інформацію про місцеперебування нарколабораторій організатори акції готові виплатити 25 тисяч доларів.

«А поки що шукайте! Полювання розпочато», — додає Домбровський насамкінець.

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