Колишня дружина чемпіона світу з футболу надовго сяде у в'язницю за викрадення людини та вимагання

Колишню дружину ексфутболіста римської «Роми» та збірної Італії Даніеле Де Россі, 38-річну Тамару Піснолі, було засуджено до семи років та двох місяців в'язниці після того, як суд визнав її винною у причетності до викрадення людини та вимагання великої суми грошей.

Як повідомляє видання International Business Times, у 2013-му Тамара та ще семеро спільників витягли з бару чоловіка, який мав спільний бізнес із жінкою, та відвезли в невідомому напрямку. Приїхавши на квартиру до Піснолі, бізнесмена побили та погрожували розправою, а також вимагали заплатити 200 тисяч євро нібито в якості компенсації жінці за невдалу комерційну угоду. У підсумку, задовольнившись 900 євро готівкою та годинником Rolex, викрадачі відпустили нещасного.

Але через 10 років правосуддя «наздогнало» причетних до викрадення. Зокрема, за інформацією агентства Ansa, під час судового засідання суддя назвав Піснолі, яка одружена з французьким мільярдером Арно Мімраном, «жорстокою жінкою, яка звикла до репресивної та залякуючої поведінки, що керує своїм великим статком за підтримки злочинного світу».

Додамо, що Тамара Піснолі була одружена з Даніеле Де Россі протягом трьох років, з 2006-го по 2009-й, та народила футболісту дочку Гайю.

Даніеле Де Россі та Тамара Піснолі одружилися 2006-го

Тамара Піснолі з дочкою Гайєю

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу з футболу Дані Алвеса відправили до в'язниці за звинуваченням у зґвалтуванні.

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