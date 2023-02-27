Коля любить Олю: п’ять пар імен, володарям яких судилося кохання та щастя

Чи буде щаслива пара у шлюбі? Це легко зрозуміти за іменами закоханих. Виявляється, чоловіки та жінки з певними іменами буквально створені один для одного, вважає астрологиня Саона.

Вона назвала 5 пар імен, власникам яких забезпечено щасливе сімейне життя.

«Так склалося, що протилежності притягуються. Цей закон природи працює у виборі партнера. Хоча є не менш яскраві винятки, коли закохуються всупереч, тобто завдяки своїй схожості і цей союз вічний. Якщо хочете міцний шлюб, то потрібно дивитися не тільки на зовнішність, освіченість, характер та знак зодіаку, а й на ім'я. Наведу кілька гарних поєднань імен, які можуть прожити пліч-о-пліч все життя, завдяки своїй схожості або всупереч несхожості», — пропонує експертка.

Валентин та Алла: лід та полум'я

М'який та романтичний Валентин чудово підійде характерній Аллі. Людина з запальнішим характером не витримає, згорить від вогню, що йде від Алли.

Тихін та Жанна: ідеальний союз

Ще один приклад, коли яскраву жінку може витримати лише дуже спокійний за темпераментом чоловік. В давнину ім'я Тихін найчастіше зустрічалося серед ченців. Тому Тихони століттями вчилися не реагувати та мовчати. Але через відсутність вогню всередині вони так западають на химерних Жанн. І це ідеальний союз.

Костянтин та Катерина: шанують кордони один одного

Тут усе просто. Він — символ сталості та сили, вона — володарка, здатна з однаковою гідністю вигулювати діаманти та братися за важку роботу. Їх союз заснований на взаємоповазі та збереженні особистих кордонів.

Володимир та Юлія: влада та лагідність

Володимири дуже темпераментні та владні чоловіки. Вони вимагають, наказують та руйнують. Цю силу здатна приборкати та направити у мирне, творче русло лише лагідна, але розумна Юлія. Вона чоловіка не пиляє, не маніпулює їм, а спрямовує. Тому Юля може знайти своє щастя практично з будь-яким чоловіком, а Володимир — лише з нею.

Микола та Ольга: магія кохання

Поєднання Коля та Оля знайоме багатьом людям. Це приклад того, як магія кохання проявляється навіть у буквеному символізмі. Микола здатний ощасливити практично будь-яку жінку — він працьовитий, велелюбний, але не зрадник за своєю натурою, він співчутливий, в міру пихатий, що дає гарні результати на службі. А Ольга — приклад жінки, про яку треба дбати.

Раніше «ФАКТИ» публікували гороскоп на тиждень від астролога Макса Гордєєва.

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