«З'їсти паспорт» більше не допоможе: українцям пропонують одружуватись через «Дію»

Колись була популярною пісня, герой якої намагався «з'їсти свій паспорт», аби не йти з коханою до РАГСу. Але часи змінюються, і зараз такий вчинок навряд чи б вдався.

Тепер на порталі «Дія» з'явився ще один сервіс — можна подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн. Про це повідомили у Мінцифри.

«Більше не треба йти у ДРАЦС. У декілька кліків на порталі „Дія“ ви подаєте заяву та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії», — йдеться у повідомленні.

Що для цього потрібно:

- авторизуватися на порталі «Дія» та перейти у розділ «Сім'я»

- обрати послугу «Заява про шлюб»

- заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації

- сплатити адміністративний збір

- підписати заяву електронним підписом.

Щоб ваш партнер теж авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

«Після цього обраний ДРАЦС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. Процес подання заяви онлайн триває менше ніж 15 хвилин. А вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження», — заявили у міністерстві.

Подати заяву про реєстрацію шлюбу можна за посиланням.



Нагадаємо, українці, які перебувають за кордоном, теж можуть користуватись додатком «Дія». Для цього треба правильно пройти авторизацію.

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