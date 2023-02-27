Незважаючи на попередження деяких астрологів про те, що початок весни буде непростим часом для всього зодіакального кола і розпочнеться не з найприємнішої ноти, їх колега Макс Гордєєв упевнений, що будь-які неприємності можна залагодити, якщо підійти до справи максимально виважено і з «холодною» головою.

Овен

Кращого моменту для початку великих справ просто не вигадати. Проблем, які ви не змогли б подолати, зараз практично немає. За винятком середи всі робочі дні вдалі, а вихідні просто чудові.

Телець

Будьте стримані. Перша половина тижня хаотична, імпульсивна і химерна. Раптові рішучі кроки у цей період, швидше за все, виявляться невдалими. Після середи ви зможете діяти набагато терплячіше, продуманіше і успішніше. Найкращим днем буде четвер.

Близнюки

До четверга краще не братися за нові та важливі справи. Втім, і після цього прийматися за них якщо й можна, то дуже обережно: є ризик необ'єктивно оцінювати свої сили і покладатися на неперевірену інформацію. Краще дочекатися наступного тижня, він набагато вдаліший, поки займіться рутиною.

Рак

З понеділка по середу Місяць буде вбирати майже усі напружені аспекти, а з четверга по неділю — сприятливі. А з Місяцем краще не сперечатися, особливо вам. Тож присвятіть першу половину тижня дрібним рутинним справам, а за серйозні беріться з четверга. Це, до речі, взагалі найкращий для вас день всього тижня.

Лев

Ваші бажання на тижні можуть не співпадати з можливостями. Перші будуть глобальні, а другі дуже обмежені. І розпочаті у цей момент проєкти навряд чи стануть вдалими. Дочекайтеся п'ятниці. У цей день почне зростати обсяг енергії, що далі вже й найбільш глобальні завдання будуть вам під силу.

Діва

На тижні варто займатись лише швидкими, короткими справами. Особливо сприятливими для них обіцяють стати понеділок та п'ятниця. Також ці дні непогані для переговорів, проте не поспішайте вважати їх результати остаточними: повна ясність настане лише наступного тижня. У вихідні спрага дій може спонукати вас на великі звершення на зразок генерального прибирання.

Терези

Ви були б тільки раді, якби цей тиждень почався одразу з середи. Дуже непокірними і непередбачуваними виглядають понеділок і вівторок. Не варто цими днями приймати серйозні рішення та підписувати важливі документи. Далі все набагато краще: події можуть рухатися не так швидко, як вам би того хотілося, зате точно в тому напрямку, який вас влаштовує.

Скорпіон

Уявіть грузовик, яка котиться з гори. Ось приблизно так ви і рухатиметеся по тижню. Сили, яка б могла вас зупинити або змусити змінити курс, зараз просто немає. Але будьте обережнішими, величезна енергія тижня може бути спрямована не тільки на творення, а й на руйнування. Найкращим днем обіцяє стати вівторок, а вже в середу необхідна обережність.

Стрілець

Намагайтеся не поспішати. Це буде непросто, зірки так і підштовхують вас до швидких та рішучих дій. Але надмірна квапливість може призвести до помилок, які особливо ймовірні у понеділок-вівторок. Якщо зможете їх уникнути — у неділю скажете цьому тижню велике спасибі за досягнуті успіхи. До речі, для шопінгу неділя також цілком підійде.

Козеріг

Конфлікти з колегами та друзями досить ймовірні у понеділок-вівторок. Постарайтеся не давати приводів самі і не бути надто прискіпливими до інших. З середи стартує помітно сприятливіший період. Він однаково добре підійде і для планомірної творчої роботи, і для піклування про красу, і для зміцнення гармонії у романтичних відносинах.

Водолій

Необдумані витрати та конфлікти з коханими можуть зробити понеділок та вівторок не найкращими днями. Та й від експериментів із зовнішністю у цей час краще утриматися. Що стосується решти днів тижня, то тут знімаються всі обмеження та протипоказання, до неділі включно на вас чекає дуже успішний період.

Риби

Початок тижня досить динамічний, проте цей рух буде швидше інерційним, без додаткового енергетичного підживлення. Тому для завершення вже розпочатих справ цей період підійде чудово, а ось для старту нових проєктів він не годиться. Друга половина тижня хороша для аналітичної роботи та духовних практик. Найкращими днями обіцяють стати вівторок та субота.

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