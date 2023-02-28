В росії, де на початку лютого цього року на нафтопереробному заводі у Новошахтинську Ростовської області сталася велика пожежа, на нафтобазі «Роснефті» сталася чергова «бавовна».

Як стверджує «База», горіла нафтобаза у Краснодарському краї, яку атакували безпілотники.

Повідомляється, що вибухи на території нафтосховища чулися у ніч проти вівторка, 28 лютого. Стверджується, що «два безпілотники, начинені вибухівкою, пошкодили будівлю бойлерної поряд із нафтосховищем у Туапсе».

Постраждала система теплопостачання їдальні. Після вибуху залишилися дві вирви глибиною півтора метри.

Пишуть, що пожежу загасили за 20 хвилин.

Раніше РосЗМІ повідомляли, що за 160 км від москви, на території Калузької області був збитий безпілотник.

Фото «Бази»

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