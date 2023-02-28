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Невідомі безпілотники атакували нафтобазу у Краснодарському краї, — росЗМІ (фото, відео)

9:08 28 лютого 2023
Пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї росії

В росії, де на початку лютого цього року на нафтопереробному заводі у Новошахтинську Ростовської області сталася велика пожежа, на нафтобазі «Роснефті» сталася чергова «бавовна».

Як стверджує «База», горіла нафтобаза у Краснодарському краї, яку атакували безпілотники.

Повідомляється, що вибухи на території нафтосховища чулися у ніч проти вівторка, 28 лютого. Стверджується, що «два безпілотники, начинені вибухівкою, пошкодили будівлю бойлерної поряд із нафтосховищем у Туапсе».

Постраждала система теплопостачання їдальні. Після вибуху залишилися дві вирви глибиною півтора метри.

Пишуть, що пожежу загасили за 20 хвилин.

Раніше РосЗМІ повідомляли, що за 160 км від москви, на території Калузької області був збитий безпілотник.

Фото «Бази»

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