Лоукостер Wizz Air призупиняє польоти до Кишиніва

У понеділок, 27 лютого, угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air повідомила, що призупинить усі свої рейси до Кишиніва і з нього з міркувань безпеки. Відбудеться це з 14 березня.

«Безпека пасажирів та екіпажів залишається пріоритетом номер один для Wizz Air. Унаслідок останніх подій у Молдові та високого, нехай і не стовідсотково можливого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air ухвалила важке, але відповідальне рішення тимчасово зупинити всі рейси до Кишиніва з 14 березня», — ідеться в повідомленні пресслужби компанії.

Щоб компенсувати незручності для пасажирів, лоукостер запропонує додаткові рейси з румунського аеропорту в Яссах, який розташований за 150 км від столиці Молдови. З вересня минулого року Wizz Air переносить туди з Кишиніва свою операційну базу і стоянку літаків.

Авіакомпанія обіцяє, що після 14 березня з Ясс почнуть літати літаки до Берліна, а також збільшать кількість рейсів до Барселони, Мілана (аеропорт Бергамо), Болоньї, Риму (аеропорти Чампіно і Ф'юмічіно), Дортмунда, Ларнаки, Лондона (аеропорт Лутон) і Тревізо. А ось маршрути з Кишинева до Будапешта і Праги залишаться без заміни.

Як повідомляє CNN, угорська авіакомпанія не пояснює, що мається на увазі під «останніми подіями в Молдові». Однак відомо, що ситуація в республіці в лютому загострилася. Президентка Молдови Майя Санду публічно звинуватила росію у спробі державного перевороту. У Кишиніві проросійською опозиційною партією «Шор» були організовані масові акції протесту, учасники яких вимагали відставки уряду і президента.

Нагадаємо точку зору аналітика Олександра Коваленка, який пояснив, чому росія може завдати ракетних ударів по Молдові.

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