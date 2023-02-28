38.58 / 38.74 40.46 / 41.45
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Лоукостер Wizz Air призупиняє польоти до Кишиніва

11:23 28 лютого 2023
Літаки Wizz Air

У понеділок, 27 лютого, угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air повідомила, що призупинить усі свої рейси до Кишиніва і з нього з міркувань безпеки. Відбудеться це з 14 березня.

«Безпека пасажирів та екіпажів залишається пріоритетом номер один для Wizz Air. Унаслідок останніх подій у Молдові та високого, нехай і не стовідсотково можливого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air ухвалила важке, але відповідальне рішення тимчасово зупинити всі рейси до Кишиніва з 14 березня», — ідеться в повідомленні пресслужби компанії.

Щоб компенсувати незручності для пасажирів, лоукостер запропонує додаткові рейси з румунського аеропорту в Яссах, який розташований за 150 км від столиці Молдови. З вересня минулого року Wizz Air переносить туди з Кишиніва свою операційну базу і стоянку літаків.

Авіакомпанія обіцяє, що після 14 березня з Ясс почнуть літати літаки до Берліна, а також збільшать кількість рейсів до Барселони, Мілана (аеропорт Бергамо), Болоньї, Риму (аеропорти Чампіно і Ф'юмічіно), Дортмунда, Ларнаки, Лондона (аеропорт Лутон) і Тревізо. А ось маршрути з Кишинева до Будапешта і Праги залишаться без заміни.

Як повідомляє CNN, угорська авіакомпанія не пояснює, що мається на увазі під «останніми подіями в Молдові». Однак відомо, що ситуація в республіці в лютому загострилася. Президентка Молдови Майя Санду публічно звинуватила росію у спробі державного перевороту. У Кишиніві проросійською опозиційною партією «Шор» були організовані масові акції протесту, учасники яких вимагали відставки уряду і президента.

Нагадаємо точку зору аналітика Олександра Коваленка, який пояснив, чому росія може завдати ракетних ударів по Молдові.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Жителям однієї з областей відновили виплати від ЮНІСЕФ, але є умова

Жителям однієї з областей відновили виплати від ЮНІСЕФ, але є умова

Бізнес-гороскоп

Овнам — початок великих справ, Левам — глобальні бажання, а Дівам — великі звершення: гороскоп на тиждень від Макса Гордєєва

гривні

Доплати індексувати не будуть: в Кабміні розчарували частину пенсіонерів

машини

Не вірте цифрам виробника: водії назвали найекономічнішу швидкість для автомобіля

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту