росія може завдати ракетні удари по Молдові: військовий експерт пояснив, чому

Станом на 24 лютого, річницю російського вторгнення, у окупантів був накопичений боєкомплект для завдавання ударів по Україні. Однак вони ними не скористалися, хоча з урахуванням наявної різношерстої номенклатури цілком могли забезпечити середньостатистичний наліт зі спробою прориву ППО, пише український військовий експерт Олександр Коваленко:

«Власне, нелогічно, адже збожеволілий маніяк, який відмовляє собі в ударі на знакову дату і має при цьому гіпертрофований фетиш на дати, таким вчинком викликає більше занепокоєння, ніж навпаки. І слід розуміти, що ракети не закінчилися і вони є в наявності. Тоді що? Уже ні для кого не секрет, що наявні проблеми з виробництвом ракет, зняттям їх зі зберігання, а також логістикою, змушують росіян з кожним разом розтягувати терміни між масованими ракетними ударами. Наразі їхній накопичувальний потенціал 2−5 ракет на добу. Цей накопичувальний потенціал дозволяє за 2 тижні зосередити на основних майданчиках боєкомплект у кількості від 30 до 70 ракет різної номенклатури. Але під час відстрілу цього боєкомплекту запускається наступний цикл накопичення, що відкладає можливості масованих пусків. Поки що зарано говорити, чому 24-го не сталося того, що було б логічним у поведінці маніяків, але якщо найближчими днями вони не завдадуть ракетного удару, то слід розуміти, що вони накопичують потенціал, вищий за середньостатистичний».

За словами Коваленка, приблизно через два тижні ударні можливості ворога можуть сягати від 100 до 150 ракетних пусків.

«Чи ставлять вони за мету завдати по Україні саме такого удару, чи мають намір розтягнути удари на певний період? - розмірковує експерт. — Але ні в першому, ні в другому випадку цей ефект не матиме катастрофічних наслідків. Не матиме катастрофічних наслідків для України. А от для… Молдови… Річ у тім, що у Молдови на сьогодні немає ешелонованої ППО, яка могла б ефективно захистити повітряний простір країни від проникнення ворожого об'єкта. Але для того, щоб проникнути в повітряний простір Молдови, наприклад, десантним літаком, з бравими „ПДВ“, слід перетнути повітряний простір України, в якому цей об'єкт буде успішно знищено. Тобто, здійснення повітряного десантування бачиться виразним суїцидом. Але ось надання підтримки підрозділам, що наступають з території Придністров'я, за допомогою нанесення постійних ракетних ударів по території Молдови — це значно ефективніше застосування цього ракетного ресурсу по маленькій країні з меншими можливостями відновлення».

Хоч як би це дивно не звучало, констатує військовий експерт, але якщо сьогодні або найближчими днями, або навіть тижнями, по Україні не буде завдано масованого ракетного удару, турбуватися варто не стільки українцям, скільки молдаванам.

«Звичайно, це тільки версія, але слід розглядати всі можливі ходи маніяків. На мій погляд, Кишиневу було б не зайвим на найближчий тиждень закрити свій повітряний простір і запросити в Києва покриття свого ПП українською ППО за максимально доступним радіусом ешелонів. Але це лише на мій скромний погляд».

Нагадаємо, нещодавно президент Молдови Мая Санду звинуватила росію у спробі державного перевороту, а міністр закордонних справ країни Ніколає Попеску розповів про плани росіян атакувати аеропорт у Кишиневі.

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