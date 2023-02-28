Грузія ухвалила важливе рішення про перебування у країні громадян України

Після початку повномасштабної війни багато українців стали біженцями в інших країнах. Уряд Грузії нещодавно скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом повного року, повідомляє Грузия Online.

Відповідно до поправок, опублікованих у законодавчому віснику, які набули чинності одразу після публікації, громадяни України мають право в'їжджати до Грузії без візи та перебувати у країні протягом повного дворічного терміну.

Також стало відомо, що українські сім'ї з дітьми, які тимчасово проживають у Грузії, можуть отримати фінансову допомогу. Уряд країни спільно з ЮНІСЕФ надасть українським біженцям, які прибули до країни після 1 лютого 2022 року, одноразову грошову допомогу. Розмір виплати складе 470 грузинських ларі на дитину, пише Visit Ukraine.

Для отримання допомоги потрібно написати заяву у територіальному чи обласному управлінні Агентства соціального обслуговування. Адреси соціальних служб Грузії можна знайти за посиланням. У разі виникнення питань телефонуйте на гарячу лінію 1505. Податись на виплату потрібно до 1 березня 2023 року.

Нині у Грузії перебувають близько 30 тисяч біженців.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Грузії продовжили програму допомоги українським біженцям. На даний момент 500 сімей з України отримують допомогу для оплати оренди квартир — по 300 ларі на сім'ю (трохи більше 100 доларів), а понад тисячу людей — щомісячну соціальну допомогу у вигляді 45 ларі на особу.

Також раніше стало відомо, що житель Грузії поставив на місце зарозумілу Ксенію Собчак і пояснив, чому в їхній країні не раді росіянам.

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