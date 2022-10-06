Грузин поставив на місце зарозумілу Ксенію Собчак і пояснив, чому в їхній країні не раді росіянам

Російська провокаторка Ксенія Собчак, яка видає себе за лібералку, влаштувала скандал у Грузії через гасло «Слава Україні!». Власник бару у Тбілісі запровадив для росіян своєрідне візування — при вході вони мають заповнити анкету й погодитися з тим, що Путін — диктатор, який окупував території Грузії та України, а також підтвердити гасло «Слава Україні!».

Такі заходи грузинського власника закладу обурила Собчак. «Це дискримінація за національною ознакою», — наполегливо доводила росіянка.

«Виділяти росіян як націю в окрему категорію — це правильно? Чи можна людей за національною ознакою кудись не пускати?» — обурювалася Собчак. Її зачіпало те, що до інших гостей закладу, наприклад французів, такі норми не застосовувалися. Ксенія, просто забула, що саме рф є країною-агресором, яке веде жорстоку війну, а не Франція чи інші країни.

«Не має жодного сенсу порівнювати росіян і французів тут, у Грузії. Я говорю про людей у росії. Ми всі знаємо, що путін — це обраний лідер. І вже не знаю, справедливим був цей вибір чи ні, але це факт — велика частина росіян підтримує путіна та його політику. Це факт. Тому він і президент… 20% Грузії окуповано росією. 300 тисяч грузинів стали біженцями через російську політику. 300 тисяч! Кожен десятий грузин у своїй власній країні», — відповів власник закладу.

Собчак намагалась довести, що до Грузії приїздять звичайні росіяни, які нічого не знають про політики й те, що відбувається в Абхазії.

«Якщо росіяни не знають про Абхазію та Осетію, то вони просто невігласи і не повинні приїжджати до Грузії. На таких росіян тут не чекають, адже це підтримка російської політики. Якщо росіянин не знає, що 20% Грузії окуповано рф, просто зараз російська армія знаходиться в Грузії, що російські танки за 20 км звідси, і російські солдати, які вважають себе „миротворцями“, нелегально перебувають тут і викрадають місцевих жителів. Якщо він цього не знає, а просто приїжджає сюди поїсти хачапурі, то на нього тут не чекають. Невігластво — це підтримка», — аргументував підприємець.

«А до чого тут пункт „Слава Україні“? Навіщо погоджуватися з тим, що „російський військовий корабель йде зрозуміло куди“? До чого тут це? Який стосунок має Україна до Грузії? Це дві суверенних держави. Якщо людина проти спецоперації (я не маю права говорити „війна“, бо мене за це посадять до тюрми), але вона не підтримує Україну?» — вперто товкмачила Собчак.

«Це все взаємозвʼязано. Ми повинні визначитися — бути просто проти війни, чи бути за Україну», — вже втомився Лапаурі, тому просто вказав, що його опонентка не зможе отримати візу «по любому».

«У нас є пункт „Я ніколи не голосував за путіна“. А ми ж усі знаємо, що ви голосували. Навіть якщо ви там поставите галочку, це буде брехня», — підсумував він.

Раніше телеведуча Маша Єфросініна жорстко відреагувала на брехню Собчак і звинуватила її в маніпуляції.

А Катерина Осадча закликала взагалі забути про російських зірок й не згадувати їх у публічному просторі.

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