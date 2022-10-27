Нідерланди та Грузія ухвалили нові рішення щодо українських біженців: що потрібно знати

Нідерланди змінюють правила для біженців з України — 31 жовтня завершується перехідний період, протягом якого роботодавці могли працевлаштовувати українців без отримання спеціального дозволу.

В уряді зазначають, що протягом цього часу громадяни України мали оформити всі необхідні документи, щоб уже з 1 листопада у їхніх паспортах була спеціальна наклейка або О-документ, виданий міграційною службою. Документи, що підтверджують статус тимчасового захисту, надають право українцям на працевлаштування.

«Зараз люди, які легально проживали в Україні під час початку війни, можуть запросити наклейку або О-документ. Ця наклейка або O-документ є доказом того, що вони проживають тут на підставі Директиви про тимчасовий захист і, таким чином, мають доступ, серед іншого, до ринку праці», — йдеться у повідомленні.

ЄС затвердив цю директиву 4 березня 2022 року. Люди, які рятуються від бойових дій в Україні, отримують захист у державах-членах Європейського Союзу, у тому числі й право на доступ до медичного обслуговування, освіти та ринку праці.

А у Грузії на півроку продовжили програму допомоги українським біженцям. За словами міністра охорони здоров'я Зураба Азарашвілі, якого цитує видання «Грузія-новини», на даний момент 500 сімей з України отримують допомогу для оплати оренди квартир — по 300 ларі на сім'ю (трохи більше 100 доларів), а понад тисячу людей — щомісячну соціальну допомогу у вигляді 45 ларі на особу.

«Ми маємо спеціальні пункти на кордонах, куди можна звернутися за допомогою. Ми допомагаємо сім'ям із щомісячною орендною платою, а також надаємо соціальну допомогу. Вони отримують таку ж допомогу, як грузинські біженці з Абхазії та Цхінвалі. Ми продовжили цю програму на шість місяців», — сказав Азарашвілі.

Видання, посилаючись на дані посольства України, пише, що з 24 лютого на території Грузії перебувають 25 990 громадян України, з них 6 980 — діти.

Раніше повідомлялося, що в Польщі ZUS проводить перевірку щодо українських біженців та їхніх прав на пільги. Чиновники призупинили виплату допомоги понад 80 тисячам громадян України у зв'язку з тим, що вони не проживають на території Польщі.

Фото Pixabay

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