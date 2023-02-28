Противник продовжує штурмувати Бахмут і намагається перейти у наступ на Херсонському та Запорізькому напрямках, — Генштаб

Російська федерація продовжує атакувати Україну. Основні зусилля окупанти зосереджують на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави. Протягом доби противник завдав ракетного та 2 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Білогорівка Луганської області. Успіху не мав.

«На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр і Біла Гора Донецької області», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі також поінформували, що на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

«На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення», — повідомили в Генштабі.

Тим часом у Енергодарі Запорізької області російські окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі теплопостачання та гарячої води до помешкань. Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду.

«Останнім часом російські окупанти стали активніше займатись мародерством на тимчасово захопленій території Херсонської області, зокрема, у місті Олешки. Особливим об’єктом уваги загарбників є транспортні засоби», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.

В оперативному командуванні «Південь», також повідомили, що періодично ворог практикує обстріли акваторії Дніпро-Бузького лиману.

«Також намагається випробовувати долю на переобладнаних цивільних моторних плавзасобах, просуваючи ДРГ поміж островів. Два таких плавзасоби вдало знищено нашими підрозділами. Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 17кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп „Калібрів“ може сягати 32 ракет. Ворог не припиняє повітряну розвідку, а значить не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові», — йдеться у повідомленні командування.

Раніше керівник компанії UA Dynamics, яка розробила багаторазовий ударний дрон Punisher, Максим Музика розповів у ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ», чому у війні дронів Україна має всі шанси програти росії.

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