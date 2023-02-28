Били по домівках мирних мешканців: рашисти знову обстріляли Херсон, є жертви (відео)

У вівторок, 28 лютого, коли у Святогірську на Донеччині під обстрілами окупантів загинув співробітника ДСНС, на Херсонщині ворожі снаряди забрали життя чотирьох мирних жителів, ще п`ятеро були поранені.

Про це повідомили у Херсонській ОВА та додали, що окупанти гатили з артилерії по домівкам мешканців Херсона.

Так, на вулиці Привокзальній загинув 71-річний чоловік, якого посекло уламками снарядів, а на вулиці Марії Фортус тяжкі поранення дістав 72-річний перехожий — за його життя борються лікарі.

Також медики рятують жінку, яку дістали з-під завалів власного будинку на вулиці Купецькій.

Тим часом у лікарні помер 45-річний мешканець селища Комишани. У Миколаївці через обстріл загинула 68-річна жінка. Двоє людей були поранені у селі Веселе, ще одна людина — у Білозірці.

Нагадаємо, що днями ворог завдав удару дронами по Хмельницькому, де загинули двоє співробітників ДСНС. Вони брали участь у ліквідації пожежі, яка виникла після першої хвилі атаки, але опинилися під ще одним ударом дронів-камікадзе.

Фото Херсонської ОВА

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