Окупанти накрили вогнем частину ДСНС у Святогорську: у рятувальників втрати (фото)

У Святогорську Донецької області, як напередодні й у Хмельницькому під час атаки ворожих дронів, є загиблі та поранені серед рятувальників.

Як повідомив очільник обласної ОВА Павло Кириленко, у ніч проти 28 лютого росіяни обстріляли Святогірськ, поціливши у частину ДСНС.

«За попередньою інформацією, один рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це — усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій», — зазначив він та показав наслідки ворожих обстрілів.

Фото Павла Кириленка

В області під вогнем ворога опинилося смт Шевченко Покровської громади, де було пошкоджено 11 будинків, обійшлося без жертв, а також міста Вугледар та Новоукраїнка — інформація про постраждалих також не надходила.

Фото Павла Кириленка

Фото Павла Кириленка

Фото Павла Кириленка

«На Донецькому напрямку одна людина загинула і одна поранена у Курахівці — там пошкоджено двоповерхівку, 2 приватних будинки і адмінбудівлю. Також у Курахівській громаді пошкоджено будинок у Вовченці. Зафіксовано артобстріли в Мар’їнській, Очеретинській та Авдіївській громадах. На Горлівському напрямку 3 цивільних поранено у Костянтинівці — у місті пошкоджено 7 будинків». Ще 2 будинки пошкоджено в Іванопіллі — там без жертв. Вдалося встановити інформацію, що в Бахмуті поранено щонайменше 2 людини, пошкоджено багатоповерхівок, школу і крамницю. Тривають інтенсивні обстріли у Соледарській громаді: пошкоджено 5 будинків у Васюківці і 6 у Федорівці. На Лисичанському напрямку потерпає Сіверськ — за добу пошкоджені приватні будинки на двох вулицях міста", — підбив підсумки доби, що минула, Павло Кириленко.

Раніше очільник Донецької ОВА повідомляв, що під час обстрілів Покровська з РСЗО було пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу, 3 магазини, 8 легкових авто.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

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