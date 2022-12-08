Спілкування зірки збірної Бразилії зі ЗМІ на ЧС-2022 перервав кіт: ситуацію грубо «розрулив» пресаташе (відео)

Один з головних фаворитів чемпіонату світу з футболу в Катарі збірна Бразилії, на яку 9 грудня очікує чвертьфінал проти Хорватії, вляпалася в скандал на рівному місці. І спровокував його не тренер чи гравець, а пресаташе команди Вінісіус Родрігес.

Інцидент стався під час передматчевої пресконференції зірки «Реала» та бразильської збірної Вінісіуса Жуніора. Під час спілкування півзахисника з представниками ЗМІ на столі несподівано з'явився кіт. Вінісіус (той, котрий Родрігес) спочатку ледь погладив непроханого гостя, а потім схопив кота за шкірку і жбурнув зі столу. По залі прокотився невдоволений гул, а Вінініус (той, який футболіст) спочатку був здивований побаченим, після чого подивився на пресаташе і розсміявся.

«Жорстоке» відео швидко поширилося в мережі та викликало негативний відгук у коментарях. Вінісіуса Родрігеса критикують за його вчинок, а Вінісіуса Жуніора — за його сміх. Найбільш засмучені вболівальники навіть пророкують п'ятиразовим чемпіонам світу достроковий виліт з ЧС-2022.

«Навіть Вінісіус Жуніор був роздратований, як цей засранець обійшовся з котом. Сподіваюся, це тварина якогось шейха. І цього красеня покарають», «Люди бачать, що він не любить котів. Він узяв тварину без жодної прихильності. Якби Вінісіус попросив його зупинитися, хлопець навіть поцілував би кота в губи». «Якби я перебував у залі для пресконференцій і ця людина ось так от кинула кішку переді мною, то, мабуть, у Бразилії була б сім'я, яка довго оплакувала втрату родича», «Жорстоке поводження з котами на кшталт цього принесе вам 10 років цілковитої невдачі. Бразилія прощається не лише з чемпіонатом світу в Катарі, а й з шансами на ЧС-2026 та ЧС-2030», «Це кіт, який приносить невдачу. Прощавай, Бразиліє!» — рясніє гострими коментарями мережа.

До речі, це вже не перший випадок скандалу у футболі через грубе поводження з кішками. На початку 2022-го гравець «Вест Хема» Курт Зума разом зі своїм братом потрапив у схожу історію. За жорстоке поводження з тваринами французу заборонили заводити котів протягом найближчих п'яти років і засудили до 12 місяців виправних робіт, а ще англійський клуб оштрафував свою зірку на 300 тисяч євро. Не бийте котів — будуть неприємності!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Бразилії в 1/8 фіналу чемпіонату світу розгромила Південну Корею.

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