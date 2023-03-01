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Події

Терористи били артилерією по громадах Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, підприємства і газогін

9:39 1 березня 2023
Руйнування в Нікополі

Попри очікуваний від окупантів «жест доброї волі» на Миколаївщині сусідні території продовжують перебувати під обстрілами. Так, минулої ночі російські терористи знову не давали спокою Нікопольщині — по району було завдано вісім ударів з важкої артилерії.

Постраждали чотири громади — Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Уламки снарядів пошкодили господарські споруди

У самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне та три промисловi підприємства, дорожнє полотно, лiнiї електропередач.

Постраждала дорога

У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та магазину. Побиті пів десятка будинків та господарських споруд, авто, скутер. Також пошкоджені електромережа та газогін.

ЛЕП вже починають лагодити

В Червоногригорівській і Марганецькій громадах деталі нічних атак нині встановлюються, рятувальники обстежують території.

Нагадаємо, в середині лютого під час подібних обстрілів в Нікополі загинула 53-річна жінка, а 87-річна пенсіонерка отримала поранення.

Фото Дніпропетровської ОВА

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