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Україна

Окупанти обстріляли Нікополь із артилерії: є жертви (фото)

11:44 12 лютого 2023
Нікополь

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Вранці 12 лютого вони обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Після нічної тиші вже зранку агресор обстріляв Нікополь. Гатив зі ствольної артилерії. Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала — 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення. У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше ворог атакував Дніпропетровщину. Там «шахеди» вразили три енергетичні об’єкти.

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