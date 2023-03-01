За добу Сили оборони знищили 650 окупантів, десяток артсистем та сім танків, — Генштаб

Розпочалася триста сімдесят перша доба російського широкомасштабного вторгнення. У Генштабі підтверджуть інформацію про активізацію боїв за Бахмут — як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, угрупованню ЗСУ в місті направили підкріплення, адже рішення утримувати місто є стратегічним.

«Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський під час нещодавньої поїздки до міста ухвалив рішення про переміщення додаткових підрозділів», — сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Наразі саме в Бахмуті російські військові сконцентрували основні зусилля, аби спробувати повністю окупувати Донецьку область.

Протягом минулої доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника, відзначають у Генеральному штабі ЗСУ.

Карта Інституту вивчення війни

Своєю чергою Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ вдається успішно стримувати наступальні дії росіян на лінії Сватове-Кремінна на Луганщині.

А ось на тимчасово окупованій території Миколаївської області ворог вочевидь готується залишити колись заповідну територію Кінбурнської коси і відійти ближче до річки Дніпро на східному (лівому) березі в Херсонській області. За словами речниці Оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, російські обстріли Миколаївської області стали менш інтенсивними, оскільки російські війська не наважуються йти до кінця Кінбурнської коси, щоб обстрілювати Очаків, Миколаївську область та прилеглі райони.

Зусиллями Сил оборони кількість російських окупантів на території України вдалося зменшити ще на 650 осіб і загальна цифра «утилізованих» ворогів впритул наблизилася до позначки у 150 тисяч.

Також за добу було «відмінусовано» ще 7 танків, 8 ББМ, 10 артилерійських систем, 4 ударних БПЛА та 5 одиниць автотехніки разом з паливозаправниками.

Нагадаємо, раніше українська розвідка доповіла, що трупи російських окупантів вивозять з окупованої Горлівки КаМАЗами.

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