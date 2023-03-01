Чотири магнітних бурі у березні: як до них краще підготуватися

Магнітні бурі — це реакція геомагнітного поля Землі на сонячну активність. Вони бувають різної інтенсивності — це залежить від сили та тривалості спалахів та викидів маси, що трапляються на поверхні Сонця. Досягаючи Землі, так звані сонячні вітри призводять до обурень геомагнітного поля нашої планети. Виникають магнітні бурі, тривалість яких може коливатися від кількох годин до кількох діб.

За прогнозами метеорологів, у березні очікуються чотири періоди підвищеної сонячної активності.

4 березня — середня магнітна буря, можливе незначне погіршення самопочуття;

12 березня — слабка магнітна буря;

19 березня — середня магнітна буря;

31 березня — середня магнітна буря.

Як відомо, магнітні бурі впливають на людей.

Магнітні бурі низької та середньої інтенсивності можуть впливати тільки на метеозалежних людей. Люди, нечутливі до цього природного явища, часто навіть не знають термінів магнітних бур та не помічають їхнього впливу.

Більш потужні магнітні бурі можуть викликати погане самопочуття, головний біль, перепади тиску, аритмію. Нерідко вони стають причиною інсультів та інфарктів у людей, які мають схильність до серцево-судинних захворювань.

У періоди магнітних бур людина може відчувати дискомфорт, безсоння або, навпаки, сонливий стан та схильність до депресії, у неї можуть загострюватись різні хронічні захворювання.

Людям, схильним до реакції організму на магнітні бурі, обов'язково слід спостерігатися у лікаря та контролювати свій стан у небезпечні періоди.

У період магнітних бур рекомендується обмежити будь-яку активність, унеможливити великі фізичні та емоційні навантаження, більше відпочивати, багато часу приділяти сну, займатися спокійними справами та частіше бувати на свіжому повітрі.

Обов'язково потрібно дотримуватися правильного харчування, не їсти жирну та гостру їжу, повністю виключити спиртні напої, вживати більше рідини.

Якщо людина не має серцево-судинних проблем, у період магнітних бур дуже добре допомагає контрастний душ.

У ці дні не рекомендується сідати за руль, слід уникати будь-яких стресів і конфліктних ситуацій, які під впливом магнітних бур, можуть негативно позначитися на самопочутті.

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