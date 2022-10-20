Спокійний сон — те, що сьогодні втратили українці по всьому світу. Давно відомо, що найкращі ліки для нашого організму — це міцний, солодкий сон. Нам необхідно вісім годин сну на добу, і жодні пігулки цього не змінять, бо так закладено природою. І якщо зі сном проблема, то побічні ефекти не змусять себе довго чекати, пояснює фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше розповідав, як приготувати відвар від застуди.

«Найкращий вечірній ритуал, що завжди допомагає розслабитись, — це усамітнення з чашечкою трав’яного чаю, який налаштовує тіло на відпочинок та відновлення.

При порушеннях функцій нервової системи, при стресових та тривожних станах, дратівливості, порушеннях сну раджу приготувати такий відвар. Візьміть 2 чайні ложки пасифлори, 2 чайні ложки меліси, 1 чайну ложки ромашки. Залийте все 1 літром окропу".

Настоювати відвар як чай. Приймати з задоволенням, за 1 годину до сну. Вже за тиждень, за словами фітотерапевта, будете спати краще.

Раніше фітотерапевт Андрій Пашов розповів про дієві рецепти від радикуліту та остеохондрозу, які точно доступні кожному українцю.

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