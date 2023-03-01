Вихід завжди є: стало відомо, як повернутись із росії депортованим українцям

Жителі тимчасово окупованих загарбниками областей України зіткнулись із проблемою, що так звана «влада» примусово перемістила їх на територію росії. Вони хочуть повернутися в Україну, але не мають на це документів. А коли родичів та близьких не залишилося, то ситуація здається критичною, що робити в такому випадку — відповідь дали у «Юридичному пораднику для ВПО».

«Ви маєте можливість оформити посвідчення на повернення в Україну. Таке посвідчення є документом, що:

посвідчує особу;

підтверджує громадянство України (крім випадків, коли видається іноземцям та особам без громадянства);

дає право на в’їзд в Україну.

Окрім громадян України, такі посвідчення оформлюються:

особам, визнаним Україною особами без громадянства,

або особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, що примусово переміщені на територію рф, на ім’я яких із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлено:

— паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

— або посвідку на постійне проживання,

— або посвідку на тимчасове проживання

— або стосовно яких прийнято рішення про визнання особою без громадянства чи наявна інформація про оформлення паспорта громадянина України, яка зафіксована у формі електронних даних у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби України,

— а також особам у віці до 18 р., стосовно яких відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС".

Оформити посвідчення на повернення особи в Україну можуть батьки або інші законні представники особи у віці до 18 років, один з батьків, подружжя, повнолітня дитина, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат/сестра депортованої особи.

«Якщо у депортованої особи відсутні родичі на території України, вона може самостійно оформити таке посвідчення. Для цього потрібно звернутися до Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із заявою, яка надсилається на електронну адресу [email protected]. До заяви потрібно додати:

кольорові фотокартки особи у віці до 18 років в цифровому форматі (одна — розміром 3,5×4,5 см та друга — розміром 10×15 см);

фотокопії документів, виданих на ім’я особи, якій оформляється посвідчення, у тому числі ті, що містять її фотозображення (за наявності), або їх копії.

На підставі такої заяви Мінреінтеграції подасть звернення до територіального органу Державної міграційної служби. Оформлення посвідчення здійснюється безоплатно протягом 5 робочих днів, а саме посвідчення оформляється на строк дії до 3 місяців".

У заяві можна вказати відомості про довірену особу, яку хочете уповноважити на отримання посвідчення. Протягом 2 робочих днів з дня отримання заяви Мінреінтеграції встановить зв’язок з довіреною особою для визначення способу передачі їй посвідчення.

Якщо у вас немає довіреної особи, про це слід повідомити Мінреінтеграції. В такому випадку міністерство передасть посвідчення через міжнародні організації, громадські об’єднання, благодійні організації тощо.

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