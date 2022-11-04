Якщо зв'язок із рідними втрачено: в Україні розробили алгоритм дій в умовах війни

В Україні, де під час війни значно почастішали випадки зникнення людей, Національне інформаційне бюро нагадує декілька головних правил дій в подібних випадках.

В першу чергу, там радять бити на сполох, якщо близька людина три доби та більше не виходить на зв’язок. Потім написати заяву до Національної поліції про зникнення людини, а також зібрати максимально детальну інформацію про зниклу людину. Зокрема, особливі прикмети, останнє відоме місце перебування. Знадобляться будь-які дрібниці: від медичної довідки, яку вона отримала напередодні зникнення до контактів чи адрес людей, з якими спілкувалася. Важливо пригадати, коли востаннє близька людина виходила на зв’язок і в який спосіб вона це робила.

Також треба звернутися до Національного інформаційного бюро. НІБ приймає звернення про полон, зникнення, депортацію/примусове переміщення дорослих та дітей, примусову мобілізацію на ТОТ, загибель. І звернутись до СБУ та Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Також в подібних випадках треба здати генетичний матеріал — може стати у нагоді при проведенні експертизи.

Варто пам’ятати, що якщо вам стане відомо, що ваша близька людина депортована ворогом чи перебуває у полоні, не поширюйте у публічному просторі цю інформацію — разом з її фото та особистими даними. Це приверне особливу увагу ворога до людини, значно ускладнить перемовини щодо повернення та навіть може загрожувати її життю. Разом з тим ви спровокуєте шахраїв, які намагатимуться ошукати вас, вимагаючи гроші за начебто повернення близької людини.

Куди звертатись?

1) НІБ:

• цілодобова гаряча лінія: 16−48 та +38 (044) 287-81-65 ;

• форма для звернень на сайті https://nib.gov.ua/;

• звернення можна відправити на Telegram-бот: @nib_uncp_bot та Viber-бот: nib_uncp_bot.

2) Національна поліція: 102; гаряча лінія НПУ: 089 420 18 67.

3) Міжнародний Комітет Червоного Хреста:

+41 22 730 3600 (Київ).

4) Служба Безпеки України: (067) 650−83−32; (098) 087−36−01.

Як писали «ФАКТИ», в Україні активізувалися шахраї, які «заробляють» на родичах полонених.

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