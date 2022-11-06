Якщо дитину депортували окупанти: в Україні розробили алгоритм дій в умовах війни

Росіяни продовжують депортувати українців з окупованих територій. В Національному інформаційному бюро тимчасово окупованих територій розповіли, як діяти, якщо було депортовано дитину.

«Якщо таке сталося, насамперед, треба діяти раціонально та ефективно. Не піддавайтесь паніці та намагайтесь зібрати якомога більше інформації про незаконно переміщену дитину», — повідомили у відомстві.

Там нагадали алгоритм дій:

▪️Зберіть та повідомте дані про депортовану дитину та обставини таких подій: ПІБ дитини, дату народження, місце проживання; звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин; була вона з батьками чи у супроводі інших осіб; останнє відоме місце її знаходження або поточне місце перебування; особливі прикмети дитини; контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію.

▪️Записуйте всю зібрану інформацію відразу після її отримання, аби зберегти хронологію подій.

▪️Якщо є фото дитини, фото/відео підтвердження депортації дитини — невідкладно повідомляйте про це НІБ на електронну пошту: [email protected] або заповнивши відповідну форму на сайті (https://childrenofwar.gov.ua/).

▪️Якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі) — порадьте їм звертатись до дипломатичних установ країн-партнерів або України (у разі їх роботи на території країни перебування), міжнародних місій таких як Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).

Куди повідомляти?

1) НІБ:

• цілодобова гаряча лінія: 16−48 та +38 (044) 287-81-65 ;

• за допомогою чат ботів у Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) та у Viber (http://www.viber.com/nib_uncp_bot);

• через заповнення форм,

Форма (https://nib.gov.ua/) 1

Форма (https://childrenofwar.gov.ua/) 2

2) Мінреінтеграції: 15−48;

3) Офіс Генерального прокурора (https://warcrimes.gov.ua/);

4) Служба безпеки України: 0 800 501 482;

5) Національна поліція: 102;

6) Підрозділи ювенальної поліції — телеграм бот (https://t.me/poshukditei_bot)

Як писали «ФАКТИ», раніше влада розповіла, як діяти у разі зникнення родича.

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