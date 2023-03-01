Затриманого за хабар у 1,26 млн грн депутата Трубіцина досі не виключили з фракції «Слуга народу» у Київраді, — ЦПК

Депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина досі не виключили з фракції, попри затримання його зі спільниками за звинуваченням у корупції та хабарі у 1,26 млн грн. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Після затримання Трубіцин написав заяву і його виключили з партії „Слуга Народу“ до закінчення розгляду справи. Голова партії Олена Шуляк тоді заявила, що вони „відпустили“ Трубіцина. Однак, як стало відомо, Трубіцина виключили лише з партії, але не з фракції. У відповіді на запит ЦПК нам повідомили, що секретаріат Київради не отримував повідомлень про припинення членства депутата Трубіцина у фракції „Слуга Народу“», — пише ЦПК.

Крім того, як зазначають в Центрі протидії корупції, Трубіцин досі є головою постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

У ЦПК також повідомляють, що розпочати у суді розгляд справи Трубіцина та спільників по суті не можуть вже два засідання поспіль.

Як повідомлялось раніше, 9 лютого детективи НАБУ викрили депутата Київради від «Слуги народу» Трубіцина на вимаганні від підприємця хабаря в розмірі 1,2 мільйона гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю в різних районах Києва. Проте під час викриття правоохоронцями Трубіцин зумів утекти на авто. 11 лютого Трубіцин був взятий під варту Вищим антикорупційним судом з можливістю виходу під заставу в 14,88 мільйона гривень, які були незабаром внесені, і він опинився на волі.

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