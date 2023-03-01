Техніка, що рятує життя, вже у Харкові завдяки «Агроінвест Холдинг Старовірівка»: про що йдеться

Автопарк техніки Харківського гарнізону ДСНС поповнився вантажівками з Нідерландів, які надали BASWorld (Нідерланди) та RENEVINEDERLAND B.V. (Нідерланди). Постачання надважливої техніки для рятувальників організувала харківська компанія «Агроінвест Холдинг Старовірівка» під керівництвом Олега Борисовича Кіяшка.

«З лютого 2022 року Харків і Харківська область опинилися в епіцентрі бойових дій. Ми на власні очі бачили щоденну героїчну роботу харківських загонів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми вирішили допомогти, як можемо», — розповів керівник компанії «Агроінвест Холдинг Старовірівка» Олег Кіяшко про допомогу гарнізону ДСНС.

Поповнення автопарку ДСНС Харківської області

У квітні 2022 року Олег Кіяшко доручив директору по транспорту «Агроінвест Холдинг Старовірівка» Іллі Юрійовичу Калугіну організувати постачання техніки з Європи для пожежників Харкова. Більшість перемовин не дали результату.

Кіяшко Олег Борисович, керівник "Агроінвест Холдінг Старовірівка"

Коли ж Ілля Калугін звернувся в BAS World в Нідерландах, з’ясувалось, що менеджером там працює українець, виходець з Хмельницької області Олександр Анатолійович Рудак. Він організував харків’янам зустріч з представниками голландського відділення компанії «Реневі» (RENEVI NEDERLAND B.V.), і через деякий час вони погодились допомогти.

Пожежний автомобіль Ziegler Komodo та вантажівки доставили з Нідерландів до Харкова

Після багатьох узгоджень та перевірок, що тривали 4 місяці, голландці передали Харкову пожежний автомобіль Ziegler Komodo вартістю близько 100 000 євро та 6 вантажівок контейнеровозів виробництва DAF, MAN та Scania.

Новітня рятувальна техніка вже в Харкові

Щоб компанія «Реневі» змогла безоплатно передати машини ДСНС Харківської області, потрібно було зібрати безліч паперів.

Вантажівки для Харківського гарнізону ДСНС

Керівник «Агроінвест Холдинг Старовірівка» Кіяшко Олег Борисович вдячний за співпрацю Волобуєву Олександру Васильовичу, керівнику ДСНС Харківської області, який оперативно реагував на всі запити та своєчасно надав всі папери, та губернатору Харківщини Олегу Васильовичу Синєгубову за своєчасно надані дозволи на виїзд за авто.

Марк Ден Хартог (MarcdenHartog), генеральний директор голландського відділення Renewі

Також безмежна дяка генеральному директору RENEVI NEDERLAND B.V. Марку Дену Хартогу (Marc Den Hartog) за цю допомогу Харкову та Україні!

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