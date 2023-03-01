Куля в голову через сімейний бюджет: в Києві винесли вирок чоловікові, який застрелив дружину

Святошинський районний суд виніс вирок у справі про вбивство жінки під час сварки зі співмешканцем. Ставши на сторону обвинувачення, судді визнали підозрюваного винним і призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі на термін 12 років.

Суд визнав чоловіка винним

У поліції Києва нагадали, що цей злочин стався у квартирі по вулиці Туполєва ще 2 роки тому — у березні 2021 року. Тоді під час сімейної сварки зловмисник поранив співмешканку та аби уникнути відповідальності вигадав історію її травми, від якої вона померла у лікарні.

Тоді правоохоронці розглядали декілька версій скоєного, але згодом з’ясували, напередодні між подружжям сталася гучна сварка через сімейний бюджет. Врешті чоловік зізнався, що розлютившись, вистрелив дружині в голову з пневматичного пістолета.

В ході досудового розслідування слідчі Святошинського управління поліції під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Належну доказову базу разом з обвинувальним актом скерували до суду для розгляду справи по суті. І ось тепер вирок винесено, триває період, протягом якого його може бути оскаржено.

Нагадаємо, раніше було винесено вирок у резонансній справі про вбивство майстрині тату-салону 26-річної Тетяни Підвашецької з Тернополя.

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