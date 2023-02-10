Резонансне вбивство майстрині тату-салону: «рогатий демон» почув остаточний вирок

У резонансній справі про вбивство майстрині тату-салону 26-річної Тетяни Підвашецької з Тернополя нарешті поставлено жирну крапку. Андрія Горбатюка визнано винним, і залишок життя він проведе за ґратами. Про це повідомили у пресслужбі офісу Генерального прокурора України.

Нагадаємо, що ця трагедія сталася у квітні 2019 року. У власній квартирі біля вхідних дверей було виявлено тіло Тетяни Підвашецької, досить відомої в Тернополі особи. 26-річна Тетяна, чиє тіло прикрашали чисельні татуювання, була популярною тату-майстринею. Через яскраву зовнішність дівчину часто запрошували на зйомки у різні ток-шоу.

Через яскраву зовнішність Тетяну часто запрошували на зйомки до різних ток-шоу

Підозра одразу впала на одного з клієнтів Тетяни — 28-річного Андрія Горбатюка, теж досить відомого у певних колах. Протягом багатьох років хлопець змінював свою зовнішність, поступово перетворюючись на «демона». У нього були роги на лобі, «ельфійські» вуха (загострені, як у героїв фільмів у жанрі «фентезі»), вампірські ікла, роздвоєний язик, а білки очей — залиті чорною фарбою. Не дарма Горбатюка, також частого гостя багатьох ток-шоу, називали «Тернопільським демоном».

Андрія Горбатюка називали "Тернопільським демоном"

Андрій та Тетяна були знайомі давно. Адже саме в тату-салоні Підвашецької і робилися всі модифікації з образом Горбатюка.

«Рогатий вбивця» був затриманий наступного дня. Попри те, що напередодні хлопець збирався виїхати з Тернополя та навіть повідомив своїй матері, що вбив Тетяну, оперативникам він здався спокійно. На суді говорив завжди одне й те ж саме. Мовляв, не пам'ятає, як різав Тетяну. Був у неї в гостях. Обговорювали, як зробити чергове татуювання. Таня зателефонувала своєму колишньому чоловікові Руслану, теж тату-майстру, з яким, незважаючи на розлучення, зберегла дуже теплі стосунки, щоби проконсультуватися. Андрій у цей час чистив на кухні картоплю. Каже, що почув, як грюкнули двері, і вибіг з ножем у передпокій. Прийшов до тями, лише побачивши закривавлене тіло Тетяни.

Експерти нарахували на тілі жертви 99 ножових поранень. Всі рани були неглибокими, і Тетяна померла не від больового шоку, а від втрати крові. Вмирала дівчина, за свідченням експертів, довго та болісно.

Раніше «ФАКТИ» писали про вбивство відомої київської стилістки Катерини Положай, яку на робочому місці зарізав її колишній чоловік.

589

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram