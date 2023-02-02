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Бив молотком та сокирою: на Сумщині чоловік через ревнощі позбавив життя кохану

13:15 2 лютого 2023
Молоток

На Сумщині чоловік за допомоги молотка та кухонної сокири позбавив життя свою співмешканку та отримав суворий вирок суду.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, 35-річного мешканця міста Ромни засуджено до 11 років в'язниці.

Він вчинив вбивство у травні 2022 року. Ввечорі між цивільним подружжям виникла суперечка на грунті ревнощів, під час якої чоловік близько 8 разів ударив жінку молотком по голові, а потім ще й наніс не менше 3 ударів кухонною сокиркою.

Від отриманих травм 38-річна жінка померла на місці події до приїзду медиків. Підозрюваного у вбивстві тоді оперативно затримали.

У суді обвинувачений пояснив, що не хотів вбивати жінку, однак «вона його спровокувала, оскільки протягом дня не відповідала на телефонні дзвінки, а потім він побачив її біля під`їзду в компанії чоловіка».

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині 85-річний пенсіонер сокирою вбив свого сина, який зловживав алкоголем, чіплявся до нього та принижував.

Фото прокуратури

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