«Зубрилова померла для мене ще 26 лютого 2022 року»: легенді біатлону винесли «вирок» в рідній Україні

Бронзова призерка Олімпійських ігор-1994, ексбіатлоністка Валентина Цербе-Несіна прокоментувала слова про війну в Україні легенди біатлону Олени Зубрилової (на фото), котра свого часу змінила українське спортивне громадянство на білоруське.

«Єдине запитання до цієї особистості: чому мовчиш, коли твоя нова нинішня батьківщина понад рік сприяє війні проти твого народу, твоєї рідної матусі та дочки, твого золотого свекра, який з пелюшок няньчить твою дитину? — написала Валентина Цербе-Несіна на своїй сторінці у Facebook. — Ця людина померла для мене ще 26 лютого 2022 року. Так, я її вітала з днем народження другого дня війни, хотіла достукатися до її серця. Тиша, вона не відповіла мені навіть у приват. Я давно порушую питання про скасування всіх її регалій, спортивних та державних нагород України».

Нагадаємо, що триразова чемпіонка світу у складі збірної України Олена Зубрилова, яка народилася на Сумщині, 2002-го змінила українське громадянство на білоруське, з того часу живе і працює в цій країні. У 2021 році титулована спортсменка відкрито підтримала політику олександра лукашенка та підписала провладний лист на його підтримку. Також колишня спортсменка не засудила вторгнення росії в Україну за участю білорусі.

Ба більше, Зубрилова досі не розуміє, чому білоруських біатлоністів усунули від міжнародних змагань. А з приводу війни вона говорпить російськими тезами про «спорт поза політикою».

«Останнім часом спорт став політичним. Чимало представників інших країн спорт політизували. Спорт має бути поза політикою, — заявила Олена Зубрилова в інтерв'ю державному телеканалу „Білорусь 5“. — Так, мені дуже боляче від ситуації у світі. Мої рідні перебувають в Україні. Сподіваємося, що все там найближчим часом закінчиться, ми житимемо у мирі, спілкуватимемося і дружитимемо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка світу з біатлону у складі збірної України отримала посвідку на проживання в росії.

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