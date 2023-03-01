Готували масову бійку біля ТЦ: в Києві викрили адміністраторів телеграм-каналів небезпечного молодіжного руху

Поліцейські Києва викрили двох адміністраторів телеграм-каналів небезпечного молодіжного руху, який прийшов до нас з країни-агресора. Так правоохоронці завчасно дізналися про намір проведення так званої акції на столичній Дарниці — в одному з торговельних центрів.

Її було призначено на 27 лютого 2023 року.

«Підбурювачами виявилися 15-річна киянка, яка заради хайпу створила у соціальній мережі групу для прихильників субкультури, яка прийшла до України з росії та 14-річний хлопець — адміністратор іншої групи у телеграм-каналі, який закликав однолітків до конфліктної зустрічі», — розповів начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко.

Наразі канали, у яких поширювалася інформація про зустріч представників субкультури, заблоковані.

Правоохоронці вважають, що штучне поширення такого руху є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.

«З початку лютого це не перший випадок провокування масових бійок серед підлітків в Україні. Нова молодіжна субкультура прийшла до нас з росії на початку цього року та направлена на використання дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в державі», — констатують в ювенальній поліції.

Нагадаємо, що на додачу до війни у вересні до України повернулася суїцидальна гра «Синій кит».

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