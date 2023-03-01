Влаштовують масові бійки у людних місцях: батькам розповіли, як визначити, що дитина схильна до руху «Редан»

В Україні почастішали повідомлення про масові бійки, які влаштовує новий молодіжний рух «Редан», який підбурюється з країни-агресора.

ПВК «Редан» — це неформали, шанувальники аніме. Вони виступають проти футбольних фанатів, мігрантів та вихідців з Кавказу. Молоді люди одягаються у футболки із зображенням павуків та цифри 4, що є посиланням на аніму Hunter x Hunter.

Очолює рух хлопець на ім'я Алі — це гравець у Dota 2 та Counter-Strike. Відомо про нього досить мало.

У поліції Київщини назвали три основні ознаки, за якими батьки можуть визначити, що їх дитина попала під хибний вплив.

«Редан» засуджує насильство зі сторони інших субкультур та виступають за індивідуальний стиль.

Члени такого руху використовують символіку павука, мають довге волосся, одяг стилю оверсайз.

Основними центрами проведення зборів підлітків визначають людні місця, зокрема площі, торгівельні центри, центральні частини міст.

Правоохоронці радять батькам, якщо дитина схильна до руху «Редан», бильше приділяти їй свого часу й стати другом, а саме:

- цікавтесь, куди ваша дитина ходить та як проводить свій час;

- опановуйте Інтернет-технології, майте власний акаунт та станьте другом своїй дитині у соціальних мережах;

- «познайомтеся» з її віртуальними друзями, звертайте увагу на фото й відео, що викликають інтерес дитини, зокрема ті, що збережені, поширені або вподобані.



Нагадаємо, поліція затримала прихильників руху ПВК «Редан» у Києві, Львові, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку та інших обласних центрах. Вони планували влаштувати масові бійки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чим займаються деякі підліткові компанії, а також про злочин, який скоїли троє підлітків.

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