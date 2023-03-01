Розгулював по метро з гранатою: в Києві у пасажира підземки виявили небезпечний боєприпас

В Києві на станції метро «Теремки» поліцейські зупинили громадянина, який підозріло поводився. Під час поверхневої перевірки у нього виявили гранату РГД-5 та запал УЗРГМ-2.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, задокументувала подію та вилучила боєприпаси, повідомили у столичній поліції.

Чоловік копам зізнався, що за місцем мешкання зберігає й інші небезпечні предмети. Правоохоронці негайно вирушили за вказаною адресою, звідки вилучили 915 набоїв калібру 5.45 мм.

Вилучені боєприпаси направили на експертизу. Правопорушником виявився 25-річний мешканець Київщини.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Суд обрав порушнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше подібний випадок стався на станції метро «Мінська» у столиці. Там правоохоронці помітили громадянина, який постійно озирався та поводився підозріло. Поліцейські зупинили його для перевірки, під час якої виявили у нього в кишені гранату «Ф-1» та запал до неї.

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