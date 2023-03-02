Надії більше немає: актора Тома Сайзмора після інсульту можуть відключити від апарату життєзабезпечення

Сім'я відомого голлівудського актора Тома Сайзмора опинилася перед найскладнішим вибором. Майже два тижні він перебуває у комі. 1 березня лікарі повідомили, що надії більше немає. Вони рекомендували ухвалити рішення та відключити 61-річного актора від апарату життєзабезпечення.

Сайзмор переніс розрив аневризми головного мозку та геморагічний інсульт. Сталося це вночі 18 лютого. Актор перебував у своєму будинку у Лос-Анджелесі. Коли Тома знайшли близькі, він був непритомний. До лікарні його доправила бригада швидкої допомоги.

Пік кар'єри Сайзмора припав на 90-ті роки. Талановитого актора з радістю знімали Стівен Спілберг, Мартін Скорсезе, Майкл Манн, Олівер Стоун, Кетрін Бігелоу та інші відомі режисери.

Американські кінокритики називають п'ять найкращих ролей у кар'єрі Сайзмора. Він зіграв їх у фільмах «Врятувати рядового Райана», «Диявол у блакитній сукні», «Бій», «Природжені вбивці», «Воскрешаючи мерців».

У актора є двоє синів — 17-річні близнюки. З їхньою матір'ю Джанель Макінтайр Сайзмор розлучився у 2006 році.

Нагадаємо про смерть популярної актриси Лізи Лорінг, виконавиці ролі Венсді Аддамс. Вона померла у віці 64 років від інсульту в одній із каліфорнійських лікарень.

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