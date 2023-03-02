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Спорт

Мессі витратив 200 тисяч доларів на подарунки партнерам із «золотої» збірної Аргентини: що придумав Ліонель

16:01 2 березня 2023
Ліонель Мессі

Найкращий футболіст ЧС-2022 Ліонель Мессі, який став у 2020 році мільярдером, витратив понад 200 тисяч доларів на 35 золотих iPhone 14 для партнерів зі збірної Аргентини, з якими виграв чемпіонат світу в Катарі, та персоналу команди, повідомляє The Sun.

Подарунки вже доправили до паризької квартири аргентинця, який замовив пам'ятний телефон і собі. На кожному iPhone вигравіюване ім'я гравця, ігровий номер та логотип Федерації футболу Аргентини.

«Ліонель зв'язався зі мною і сказав, що хотів би чимось особливим та яскравим увічнити перемогу, якою він пишається, — цитує видання генерального директора iDesign Gold Бена Лайона. — Годинник ми відкинули одразу. Я запропонував золоті айфони з іменами гравців, і йому сподобалася ця ідея. Дизайн ми розробили разом».

Нагадаємо, що у фіналі ЧС-2022 Аргентина перемогла у серії пенальті Францію та втретє в історії заволоділа трофеєм.

Нова зустріч Мессі з партнерами зі збірної відбудеться вже у березні: 23 числа Аргентина зіграє проти Панами. Тоді Ліонель і побалує партнерів по команді подарунками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі купив собі iPhone і покрив його золотом.

Фото fifa.com, Instagram

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