«У нього немає совісті, і сідати з ним за стіл переговорів безглуздо»: представник ОП про путіна

Переговори з путіним наразі не є варіантом для України. Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов бачить лідера кремля у в'язниці, а не за столом перемовин. Про це він заявив в інтерв'ю t-online:

«Ідея створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії існує від початку російської агресії в лютому 2022 року. Ми вивчили всі історичні приклади та впевнені, що зможемо відносно швидко впровадити спеціальний трибунал для розгляду російських воєнних злочинів. Чому спеціальний трибунал? Тому що два інших варіанти не працюють. Перший варіант — трибунал на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Але це пов'язано з ризиками, оскільки росія може заблокувати його в Раді Безпеки ООН. Другий варіант — співпраця з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Але це також складно, оскільки ні росія, ні Україна не ратифікували Римський статут. Це робить цей шлях неможливим. Ми хочемо, щоб росія була засуджена за свої злочини всім цивілізованим світом. Якщо 50 країн домовляться про створення спеціального трибуналу і путіна заочно визнають винним, то його імунітет більше не діятиме на території цих держав».

За словами Смирнова, Україна бачить мир тільки в контексті перемоги нашої країни:

«Перемоги над ворогом, який напав на нас, щоб нас вбити. Ми хочемо, щоб винні за це були покарані. Ми хочемо справедливості, і це єдиний варіант для нас. Україна хоче не тільки відновити свою територію. Ми не могли б більше дивитися в очі своєму народу, якби всі російські злочини не мали наслідків. За всіх людей, яких ми втратили, ті, хто віддавав накази вбивати, катувати й ґвалтувати, мають бути покарані. Ми хочемо перемоги через притягнення до відповідальності та покарання винних у російських злочинах. Мирні переговори з воєнними злочинцями не мають для нас жодного сенсу, але європейські лідери, здається, все ще хочуть апелювати до совісті путіна. У нього немає совісті, і сідати з ним за стіл переговорів безглуздо. Він завжди бреше, і весь світ це бачив. Ми не віримо жодному слову путіна. Те, що він говорить, взагалі неможливо зрозуміти».

Заступник керівника Офісу президента додав, що диктатор-вбивця весь час бреше не тільки Україні, а й усьому Заходу. Попри це, деякі європейські держави не хочуть зачиняти перед путіним двері для переговорів. Вони все ще вірять, що можуть скоригувати курс російського президента.

Нагадаємо, нещодавно професорка міжнародного права Єльського університету Уна А. Гетевей сказала, що для того, аби притягнути до відповідальності путіна, ймовірно, знадобиться зміна режиму в росії.

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