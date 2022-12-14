Нюрнберг для путіна та інших російських злочинців: глава МЗС Нідерландів пропонує розмістити трибунал на території своєї країни

Нідерланди готові до розміщення на своїй території нового трибуналу за підтримки ООН для розгляду агресії росії проти України, заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра, якого цитує агентство Reuters.

За його словами, компетенція нового трибуналу не буде перешкоджати діяльності Міжнародного кримінального суду, який також базується в Нідерландах. Він додав, що Нідерланди за підтримки Європейського Союзу шукатимуть міжнародної підтримки та фінансування для цього суду.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в листопаді, що новий трибунал з широкою міжнародною підтримкою буде необхідний для того, щоб гарантувати, що вторгнення росії, описане як «акт агресії», не залишиться безкарним, нагадує агентство Reuters.

Акт агресії визначається ООН як «вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація». Експерти зазначають, що юрисдикція МКС щодо агресії поширюється лише на держави, які прийняли Римський статут про заснування суду, та держави, які погодилися на його юрисдикцію. Україна підписала акт про членство в МКС, але не ратифікувала його, в той час як росія не є членом суду і не надала згоди на його юрисдикцію.

Нідерланди також є домом для Міжнародного суду ООН та спеціальних трибуналів щодо Лівану та Косово. Упродовж багатьох років тут також розміщувався трибунал з військових злочинів, скоєних у колишній Югославії.

Нагадаємо, хто з країн гальмує питання створення спеціального трибуналу для путіна.

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