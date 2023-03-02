Нирковокам’яну хворобу як рукою зніме: готуємо цілющий відвар з герані

Герань — це кімнатна рослина родом з Африки, що має змішаний запах лимона і троянди. Ефірна геранієва олія безбарвна або забарвлена до блідого світло-коричневого або зеленуватого і має запах, що нагадує аромат троянди. Використовується в парфумерії та медицині. Краплю геранієвої олії на 2 ложки теплої води, ватним тампоном наносять на фурункул, прискорюючи загоєння, пояснює фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше розповідав про цілющі якості коріандру.

«Якщо «стріляє» у вухах, потрібно зірвати свіжий лист запашної герані, зім'яти його до появи соку і помістити у вушний прохід (не дуже глибоко) на ніч, зав'язати косинкою.

При жіночому безплідді візьміть 2 ст. л. сухого подрібненого листя герані запашної. Після чого залити 2 склянками холодної кип'яченої води, настоювати 2−3 години. Потім процідити. Пити по ½ склянки 3 десь у день. Курс лікування — 1 місяць. При подагрі та нирковокам'яної хвороби використовують такий відвар: 1 ст. л. подрібненої герані запашної заливають 1 склянкою окропу і кип'ятять на слабкому вогні 5 хв, охолоджують, проціджують і приймають по 1−2 ст. л. під час їжі".

Також завдяки своїм можливостям підтримувати рівновагу гормонів, а також потужним знеболюючим та протинабряковим якостям, масло герані запашної ефективно застосовується при знятті передменструального синдрому, клімаксі, порушення під час менопаузи.

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