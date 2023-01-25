Ця спеція точно є в кожному домі: готуємо ефективний жовчогінний відвар

Коріандр є неймовірно корисним є в зимовий період, коли нестача вітамінів і мінералів призводить до застою жовчі та згущення крові. Він володіє жовчогінними, відхаркувальними властивостями, що дуже актуально в сезон вірусів, ділиться фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше радив, як лікувати шпори на п’ятах.

«Коріандр містить ефірні масла, пектини, дубильні та екстрактивні речовини, цукор, крохмаль, вітаміни С, В1, В2,Р, мінеральні солі, фітонциди, білки, жирні масла. Він посилює секрецію залоз травного тракту, стимулює регенерацію ушкоджених тканин, при захворюваннях печінки та жовчного міхура. В народній медицині коріандр використовують при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, при простудних захворюваннях, як заспокійливий засіб при істерії й судомах та як протигельмінтний засіб».

Травник для жовчогінного ефекту поділився рецептом настоя, який дуже легко та швидко приготувати.

«1 столову ложку подрібненого насіння на 400 мл окропу, настояти 1 годину, приймати по чверті склянки 4 рази на день до їжі. Також не варто забувати, що коріандр входить в склад багатьох рецептів детокс-терапії, відновлення та очищення організму».

Нагадаємо рецепт відвару з ромашки, що відразу зніме запалення очей.

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