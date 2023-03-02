Експерти Promocodius розкривають секрети: як впливають святкові розпродажі на використання промокодів в категоріях косметики та парфумерії

Розпродаж є одним з найбільш ефективних інструментів маркетингу, який за умови правильної реалізації дає змогу не лише підвищити прибутки та позбутися неходових позицій, але й привернути увагу нових клієнтів до основного асортименту, підвищити лояльність постійних покупців.

Магазини косметики та парфумерії найбільші знижки пропонують під час святкових розпродажів — в листопаді-грудні та лютому-березні перед Новим роком, Різдвом, Днем всіх закоханих і Восьмим березня фіксують сплеск попиту на дану групу товарів, а також найбільшу кількість використаних промокодів.

Великі розпродажі стимулюють покупців на здійснення спонтанних покупок, часто стають головним рушієм прийняття рішення для тих, хто сумнівається. Тому в дні сейлів кількість замовлень зростає мінімум вдвічі, а середня сума чеку збільшується на 45−50%.

Основні тенденції використання промокодів на купівлю косметики, парфумів в дні розпродажів перед святами

1. Полювання на кращі ціни — кількість використаних промокодів прямо пропорційна величині наданої знижки. Чверть замовлень припадає на товари з вартістю, зниженою на 20−25%, чверть — на косметику і парфумерію, які можна купити на 45−50% дешевше. І найбільшою популярністю на Promocodius користуються пропозиції зі знижками від 50%.

Менеджер проекту Аліса Склярова зазначила, що в дні розпродажів активніше застосовують промокоди на акції «1+1=3», «Другий/третій товар в чеку в подарунок (чи дешевше)».

2. Купівля про запас — запаковані парфуми та косметичні засоби мають термін придатності в середньому 2−3 роки, а тому за умови гарної ціни товари категорії часто замовляють у більшій кількості, ніж це потрібно зараз (для себе, на подарунки). Як демонструє статистика застосованих промокодів, товарів зі зниженням вартості до 30−40% замовляють одразу по 2−3, позиції зі знижками 50−60% купують в кількості 3−4.

3. Ажіотаж в перші дні розпродажів — близько 50−55% всіх використаних промокодів застосовують в перші дні (а часто навіть години) святкових розпродажів. Пов’язано це з тим, що косметичні засоби й особливо парфуми реалізують в обмеженій кількості і наступного дня третини позицій вже може не бути в наявності.

Святкові розпродажі та спонтанні покупки

Через поспіх та намагання «зловити» найкращі пропозиції перед святами більше покупців, ніж зазвичай, купують те, що не відповідає їх запиту. В дні сейлів замість потрібної пудри та помади звичного відтінку можуть бути замовлені нові парфуми зі знижкою 60% і палетка для обличчя відомого бренду, яка реалізується за півціни. Часто і ті, хто приходить в магазин зі списком покупок, в кошик, окрім потрібних товарів, відправляють ще близько 2−3 позицій з аргументом «бо було дешево». В дні святкових розпродажів середній чек зростає на 30−40%, а кількість куплених товарів — на 45−50%.

В період знижок активніше купують неліквідні товари. Відтінки декоративної косметики, продукти доглядової, аромати, які не користуються попитом через специфічність характеристик чи призначення, частіше замовляють за умови зниження ціни. Магазини їх розпродують дуже вигідно: люкс-бренди деякі позиції пропонують на 60−70% нижче стандартної вартості, аби оновити асортимент та звільнити місце на складах.

Проте багатьом розпродажі косметики та парфумерії дають змогу зекономити чималі кошти. Маючи чітке уявлення про власні уподобання або навіть перелік потрібних товарів, покупці можуть свідомо підходити до здійснення покупок і виключити ризик здійснення замовлення під дією емоцій або миттєвого імпульсу.

В такому випадку промокоди на 50−60% знижки дозволяють скоротити витрати на косметику вдвічі. Найбільшою мірою це стосується придбання декоративних або доглядових засобів постійного користування (які регулярно закінчуються і потребують оновлення) та улюблених ароматів, які точно прийдуться до смаку та принесуть радість.

PromoCodius — це онлайн-платформа, яка пропонує актуальні купони, промокоди та знижки для тисяч відомих брендів. Заснована в 2016 році. Працює в Україні, Чехії, Польщі, Словаччині, Румунії, Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Іспанії, Мексиці, США, Туреччині.

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