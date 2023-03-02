Володимир Носов оголосив про запуск освітнього проєкту з криптограмотності в Україні

В Україні запустили масштабну освітню програму з криптограмотності. Про це оголосив Володимир Носов — CEO найбільшої в Європі криптобіржі WhiteBIT, яка стала одним з основних партнерів нового для українців проєкту, що реалізується у співпраці з Мінцифри.

Приєднатися до навчання може кожен охочий на безоплатній основі. Освітній курс, зі слів Носова, передбачає 100 годин теоретичних і практичних занять за участі провідних експертів галузі.

Зокрема, учасники програми зможуть дізнатися про механізми роботи Bitcoin та Ethereum, про стандарти токенів на рівні блокчейну, особливості цифрових активів, як користуватися криптогаманцями тощо.

«Цей унікальний за масштабом проєкт в Україні присвячений криптограмотності. Українці продовжують задавати рівень всьому світу, в тому числі в технологічному розвитку. І це лише початок. Бо українці повинні вміти користуватися цифровими активами, щоб впевнено дивитись у майбутнє. Вивчайте крипту та блокчейн — це дозволить вам змінювати світ», — коментує Володимир Носов.

Запуск освітнього проєкту з криптограмотності реалізовано завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації, WhiteBIT, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, Atlantis. world та інших гравців індустрії.

«Партнерство держави з приватними компаніями у сфері поширення знань про блокчейн — життєво важлива складова для перетворення України на цифрову державу. Це правильний курс. Я радий, що кожного дня знання про крипту в Україні стають дедалі доступнішими і влада це підтримує — для українців це стане запорукою лідерських позицій у майбутньому», — підсумував Володимир Носов.

Нагадаємо, що WhiteBIT — найбільша європейська криптобіржа родом з України, яка була заснована у 2018 році. Нещодавно біржа оголосила про співпрацю з Національною збірною України з футболу, а також про підтримку «Модуля тимчасовості» — культурного простору про війну в Україні.

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