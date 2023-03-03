В Україні зросла середня пенсія: Шмигаль назвав суму виплат після індексації

Під час березневої індексації в Україні зросла середня пенсія — тепер вона становить більш як 5 тисяч гривень.

Про це на пресконференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зазначив що індексація відбулася на 19,7%.

Розмір пенсій підвищили для 10,5 мільйона пенсіонерів. За словами прем'єра, вперше розмір середньої пенсії перетне позначку в 5 тисяч гривень. Станом на сьогодні це було 4,6 тис.гривень.

Шмигаль також зазначив, що закон дозволяв не підвищувати пенсії, проте 24 лютого Кабмін ухвалив постанову «Про індексацію пенсійних та страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році».

Пенсійні виплати зросли від 100 до 1500 гривень. Індексація вперше торкнулася також тих пенсіонерів, хто отримував мінімальну пенсію в розмірі 2093 грн. Їхні виплати збільшилися на 19,7%.

Як відомо, під час індексації збільшується не фактична виплата, яку особа отримує щомісяця, а розрахункова (зокрема, без урахування доплат за стаж). Тому чим менша пенсія, тим нижче її збільшення, тоді як більшу суму отримають ті пенсіонери, в яких пенсія вища.

Нагадаємо, до кінця 2023 року уряд планує провести ще два етапи підвищення пенсійних виплат.

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